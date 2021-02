Viele Schwellenländer hätten in den vergangenen Jahren bedeutende Infrastrukturprogramme aufgelegt, insbesondere im Energiesektor. Diese Investitionen dürften nicht in dem Maße zurückgehen wie in früheren Krisenzeiten. Daher würden sich Investoren weiterhin auf den Energiesektor und hier vor allem auf erneuerbare Energien fokussieren. Generell werde vermutlich mehr internationales Privatkapital in erneuerbare Energien in den Schwellenländern fließen. Grund dafür sei eine Kombination aus Spillover- und Lerneffekten in diesen Ländern, weiter sinkende Investitions- und Lebenszykluskosten für Anlagen erneuerbarer Energien sowie der zunehmenden politischen Bedeutung von Klimaschutz in Schwellenländern. Dies könnte zu einem zunehmenden Wettbewerb in bestimmten Ländern führen, was wiederum den Druck auf die Renditen erhöhe.



Hinsichtlich der Transportgüter dürfte die Bewertung von weniger BIP-bezogenen Anlagen 2021 relativ hoch bleiben, da Investoren deren Attraktivität und Stabilität über Zyklen hinweg erkennen würden. Darüber hinaus habe die Covid-19-Pandemie gezeigt, wie wichtig die digitale Konnektivität für die gesellschaftliche Resilienz und die Geschäftskontinuität in Krisenzeiten sei. Bereits 2020 sei das Transaktionsvolumen im Bereich der Kommunikationsinfrastruktur in den Schwellenländern angestiegen. Dies werde sich 2021 vermutlich noch beschleunigen.



Ein Großteil der Infrastrukturausgaben könnte in Zukunft auf Asien entfallen. Steigende Einkommen und ein anhaltender Trend zur Urbanisierung würden zu einem wachsenden Bedarf an Infrastruktur führen, wie beispielsweise Smart Cities, Telekommunikationsinfrastruktur und städtische Mobilität. Die Stromnachfrage werde sich vermutlich weiterhin deutlich erhöhen. Angetrieben werde diese Nachfrage von der demografischen Entwicklung, der zunehmende Industrietätigkeit und der anhaltenden Kostensenkung für erneuerbare Energien. Die Renditen würden wahrscheinlich sinken, da internationale Investoren zunehmend in der Region, insbesondere in Südostasien, investieren würden.



Schwellenländer würden viele attraktive Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige Infrastruktur bieten, die es Investoren ermöglichen würden, robuste risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Darüber hinaus würden Investitionen in diesem Bereich die Möglichkeit bieten, nicht nur zum Bau wichtiger Infrastruktur in Schwellenländern beizutragen, sondern auch zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Zukunft, zum Wirtschaftswachstum und zum Generieren von Arbeitsplätzen.



Für dieses Jahr sehen wir eine Beschleunigung der Deal-Aktivitäten in widerstandsfähigen Infrastruktursektoren wie der erneuerbaren Energieerzeugung sowie der Dateninfrastruktur, so Gianfranco Saladino, Head of Sustainable Infrastructure Investments bei BlueOrchard. Angetrieben würden diese Aktivitäten durch sich verbessernde Fundamentaldaten des Sektors sowie die steigende Nachfrage der Investoren nach stabilen, vertraglich gebundenen Vermögenswerten, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen liefern würden. (18.02.2021/ac/a/m)







