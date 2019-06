Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schwellenländer, die hohe Leistungsbilanzdefizite aufweisen, sind in der Vergangenheit immer wieder in Währungsturbulenzen gestürzt, so die Analysten der DekaBank.



2018 habe es die Türkei und Argentinien getroffen. Leistungsbilanzdefizite würden einen Kapitalimport erfordern und sie würden daher die Nettovermögensposition gegenüber dem Ausland verschlechtern. Die Türkei mit ihrer hohen Auslandsverschuldung sei ein Extremfall, doch andere Länder müssten auf der Hut sein, nicht in ein ähnliches Fahrwasser zu geraten.



Leistungsbilanzdefizite seien häufig strukturell, das heiße, sie bestünden über einen langen Zeitraum. Die Gründe für Leistungsbilanzdefizite seien vielschichtig. Hohe Energieimporte seien in vielen Ländern ein wichtiger Faktor. In Ländern mit einer schnell wachsenden Mittelschicht kämen die Ausgaben für Auslandsreisen hinzu. Eine große Rolle würden zudem Zins- und Dividendenzahlungen spielen, da Schwellenländer in der Vergangenheit ein beliebtes Ziel für Auslandsinvestitionen gewesen seien und weiterhin seien. (20.06.2019/ac/a/m)



