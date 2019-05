In der Sektorenbetrachtung habe es mit einer kleinen Ausnahme positive Wertschöpfungsraten im Quartalsvergleich gegeben. Allen voran die Bauwirtschaft mit +1,9% Q/Q, gefolgt von Landwirtschaft und Industrie mit +1,4% Q/Q. Selbst die Finanzwirtschaft habe ein ansehnliches Plus +0,5% Q/Q erzielt.



Der konjunkturelle Gegenwind nehme aber auch für die Schweizer zu, dies zeige sich in den Veröffentlichungen der Frühindikatoren: So befinde sich etwa der PMI Manufacturing auf dem tiefsten Wert seit 2015 und der KOF habe den fünften Monat in Folge nachgegeben.



Die Schweiz dürfte vom Handelskonflikt betroffen sein, vor allem wenn dieser weiter eskaliere. Entsprechend habe die Schweizer Nationalbank zuletzt vor den möglichen Auswirkungen dieser Spannungen gewarnt. Die handelspolitischen Auseinandersetzungen und die politischen Reibungen in Europa etwa mit Italien oder im Mittleren Osten zwischen den USA und dem Iran würden zu Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken und somit zu zusätzlichen Belastungen führen. Zumindest von der BIP-Veröffentlichung habe sich der Devisenmarkt aber unbeeindruckt gezeigt.



Die Schweiz starte mit einem furiosen Wachstum in Höhe von real +0,6% Q/Q in das Jahr 2019. Vor allem der Binnenkonsum und die Investitionen hätten zu diesem Ergebnis beigetragen. Der konjunkturelle Gegenwind werde jedoch angesichts der geo- und wirtschaftspolitischen Verspannungen zunehmen. Die Frühindikatoren würden eine geringere Dynamik andeuten. (28.05.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft der Schweiz ist furios in das neue Jahr gestartet, so die Analysten der Nord LB.Mit einem Quartalswachstum von 0,6% würden die Helvetier nicht nur die Erwartungen schlagen, sondern würden so manch anderes europäisches Land in den Schatten stellen. Und nicht nur das - auch der Vorquartalswert sei nach oben korrigiert worden. Unter dem Strich stelle dies also eine überaus positive Überraschung dar.