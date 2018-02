Linz (www.aktiencheck.de) - Im vergangenen Jahr verlor der Dollar zum Euro 15%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



EUR/USD sei im Januar bei rund 1,0440 gestartet und habe zu Silvester 2017 bei 1,2028 gestanden. Seit Jahresbeginn 2018 haben wir bereits ein paar mal die 1,2500 gesehen, so die Oberbank. Und das, obwohl die Wirtschaft in den USA boome und quasi Vollbeschäftigung vorliege. Die Quote liege aktuell bei 4,1%. Außerdem würden die Dollarzinsen steigen. Viele Anleger würden den Renditevorteil nutzen und in den Vereinigten Staaten investieren. Auch das sollte den US-Dollar eigentlich stärken. Laut Währungsexperten von Morgan Stanley fließe aber noch mehr Kapital aus den USA in Schwellenländer wie China ab. In den USA seien die Realzinsen weiterhin niedrig. Denn die FED erhöhe die Zinsen nur langsam, während die Inflation steige. Seit Jahresbeginn bewege sich EUR/USD seitwärts in einer Range von 1,2250 bis 1,2500. (26.02.2018/ac/a/m)





