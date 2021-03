Auch in den USA habe sich ein beinahe schon ungewohntes Bild gezeigt. Während die letzten Wochen von einer diametralen Entwicklung zwischen Growth und Value geprägt gewesen seien, sei trotz Tech-Schwäche auch im Bereich der "Old Economy"-Werte keine gute Stimmung aufgekommen. Obwohl der Auftakt noch freundlich verlaufen sei, seien die Gewinne im Handelsverlauf weitgehend wieder abgegeben worden. Unterm Strich sei ein rundum schwacher Handelstag geblieben, an welchem die Blicke abermals mehrheitlich auf die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen gerichtet gewesen seien. Diese bewege sich weiterhin auf hohem Niveau - ein Umstand, von dem gestern vor allem Aktien aus dem Finanzsektor hätten profitieren können.



Ein Eigenleben hätten auch die Energiewerte geführt, die im Aufwind des Ölpreises deutlich hätten zulegen können. Dies sei mitunter auch ein Grund, warum das österreichische Aktienbarometer ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191), dank der hohen Gewichtung an Finanz- und Energieunternehmen, sich abermals vom globalen Aktienmarkttrend habe abkoppeln können. Auch Gold sei im schwachen Umfeld wieder stärker gefragt gewesen.



Am heutigen Handelstag würden die asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich mit Aufschlägen handeln, in Europa würden die vorbörslichen Indiktoren auf einen Handelsstart leicht unter den gestrigen Schlusskursen hindeuten. Mit Spannung dürften heute vor allem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA erwartet werden. (25.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Abermals hatte der Tech-Sektor mit deutlichen Verlusten zu kämpfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allen voran seien es dort die unprofitablen Unternehmen gewesen, deren ausufernde Zukunftsfantasien jüngst noch in exorbitanten Bewertungsniveaus resultiert hätten, welche die NASDAQ gestern belastet hätten. Die Schwäche am Aktienmarkt sei jedoch bereits zuvor im europäischen Handel zu spüren gewesen. Zwar hätten der abgesagte Lockdown in Deutschland und starke Einkaufsmanagerindices etwas zu stützen vermocht, wirkliche Kauflaune sei jedoch nicht aufgekommen. Die europäischen Standardwerte hätten dementsprechend eine Pause eingelegt und hätten z. B. den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit leichten Abgaben aus dem Handel gehen lassen.