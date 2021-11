Nun könne man darüber klagen, dass es die Schuldenbremse gebe. Da es im Bundestag aber keine Zweidrittelmehrheit zur Abschaffung oder Änderung dieser Regel gebe, müsse man damit umgehen.



Verschiedene Vorschläge, wie man die Investitionen finanzieren könne, seien grundsätzlich denkbar. So könnte man durch Steuererhöhungen die Gegenfinanzierung sicherstellen. Gegen diesen Weg habe die FDP offensichtlich ein Veto eingelegt, wie aus dem Sondierungspapier der Koalitionspartner von Mitte Oktober deutlich werde. Abschaffung von Subventionen seien eine andere Alternative. Allerdings sei die politische Durchsetzbarkeit schwierig, da es hier an die Privilegien vieler Wählergruppen gehe und einige Subventionen auch eingesetzt würden, um etwa Klimaziele zu erreichen. Dennoch sollte man die Chance nutzen, und unnötige und ineffiziente Subventionen abbauen. Vermutlich werde man damit Milliardenbeträge einsparen können. Jedoch werde der Ansatz bei Weitem nicht reichen, um die notwendige Investitionsoffensive vollständig zu finanzieren.



Ein dritter Vorschlag stamme interessanterweise unter anderem von dem ordoliberalen Ökonomen Lars Feld, der bis vor kurzem Mitglied des Sachverständigenrats gewesen sei. Er schlage zusammen mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW), Marcel Fratzscher, vor, das Jahr 2022 für eine erhöhte Schuldenaufnahme zu nutzen, da die Schuldenbremse erst 2023 wieder angewendet werden müsse. Damit solle eine Reserve aufgebaut werden, die dann im Laufe der Legislaturperiode für die geplanten Investitionsvorhaben ausgegeben werden könne. Diesen Vorschlag würden die beiden SVR-Mitglieder Veronika Grimm und Achim Truger diskutieren und kämen zu dem Schluss, dass es hier rechtliche Bedenken geben könnte. Denn auch wenn die Schuldenbremse 2022 noch ausgesetzt sei, sei dies 2020 und 2021 mit Bezug auf die Corona-Krise geschehen. Neue Schulden könnten daher - so die beiden Ratsmitglieder - nur mit diesem Bezug aufgenommen werden. Hier gebe es offensichtlich unterschiedliche Ansichten, denn über die rechtlichen Aspekte würden sich Feld und Fratzscher vermutlich auch Gedanken gemacht haben.



Jedenfalls würden Grimm und Truger einen neuen Vorschlag machen. Sie würden "rechtlich selbstständige Extrahaushalte" in der Form privatrechtlich verfasster Unternehmen vorschlagen. Explizit werde die Deutsche Bahn genannt. Da ein wichtiger Teil der Investitionen zur Bewältigung der Verkehrswende auf Ausgaben für neue Bahnstrecken, Bahnhöfe und Züge entfalle, scheine dies ein eleganter Weg zu sein, zur Erreichung der Investitionsziele beizutragen. Notwendig wäre dafür, die Deutsche Bahn mit mehr Eigenkapital und mit Bürgschaften auszustatten, so dass die Finanzierungskosten am Kapitalmarkt ähnlich niedrig ausfallen würden wie die des Bundes. Etwaige Privatisierungspläne, wie sie in den letzten Wochen in einigen Medien kursiert seien, wären in dieser Beziehung kontraproduktiv. Neben existierenden öffentlichen Unternehmen könnte die Bundesregierung auch rechtlich selbstständige Investitionsgesellschaften gründen, die dann im Auftrag des Bundes Investitionen mit der Aufnahme von Schulden finanzieren könnten.



Viele Vorschläge lägen auf dem Tisch. Kaum ein Bundesbürger wisse nicht von maroden Schulgebäuden, gesperrten Autobahnbrücken, regelmäßigen Zugausfällen und digitalen Funklöchern zu berichten. Dazu komme noch die Selbstverpflichtung Deutschlands, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Es wäre absurd, sich mit dem Hinweis auf eine angeblich vollkommen unflexible Schuldenbremsenregelung der Verpflichtung des Staates zu entziehen, die Lebensqualität der Bürger durch eine entsprechende Investitionsoffensive maßgeblich zu verbessern. Die Koalitionspartner würden vermutlich keine Freunde, aber als Bundesregierung hätten sie die Chance, das Wohlwollen der Bürger zu gewinnen - oder es zu verspielen. (11.11.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Es hört sich an wie die Quadratur des Kreises, aber mit etwas gutem Willen sollte es den möglichen Koalitionären gelingen, trotz Schuldenbremse die notwendigen Investitionen zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen umzusetzen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Beim Geld höre bekanntlich die Freundschaft auf. Dies scheine sich einige Wochen nach dem Vierer-Selfie, das man auch einer fröhlichen Musikband hätte zuordnen könnten, bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, den Grünen und der FDP zu bestätigen. Zum Glück gehe es aber nicht um Freundschaft und so seien die unzufriedenen Stimmen von Seiten der Grünen und der Kampf um das Finanzministerium vermutlich nichts weiter als Zeichen für die notwendigen Anstrengungen bei der Suche nach Kompromissen. Um Geld gehe es allerdings durchaus. Und hier hätten Mitglieder des Sachverständigenrats (SVR) gestern im Rahmen des jährlichen Wirtschaftsgutachtens einen neuen Vorschlag vorgelegt, wie man trotz verfassungsrechtlich verankerter Schuldenbremse die notwendigen öffentlichen Investitionen durchführen könne. Die Idee: Man solle doch bestehende oder neu zu gründende öffentliche Investitionsgesellschaften nutzen, da die Schulden dieser staatlichen Unternehmen nicht auf die Schuldenbremse angerechnet würden."Das ist doch nur ein billiger Trick zur Umgehung der Schuldenbremse", sei in Reaktion auf diesen Vorschlag bereits zu vernehmen. Derartige Wortmeldungen seien allerdings weniger konstruktiv als das ernsthafte Bemühen, das Dilemma zu lösen, in dem sich Deutschland selbst hineinmanövriert habe.