- China unternehme mutige Schritte, um mehr Sektoren für Privatunternehmen zu öffnen, Innovationen zu fördern und den Rechtsschutz zu verbessern.



- Einige der größten Städte des Landes würden das System der Aufenthaltsgenehmigung lockern, das als Hukou-System bekannt sei und vorschreibe, wo die Menschen leben und arbeiten dürften. Die Reformen würden die Mobilitätsbeschränkungen der eingewanderten Arbeitskräfte verringern und damit eine strukturelle Grundlage für die Nachfrage nach Wohnraum, medizinischer und bildungsbezogener Infrastruktur und Dienstleistungen freisetzen. Die Reformen seien Teil der Transformation der ländlichen Wirtschaft Chinas, ein wesentlicher Faktor für die Wiederherstellung des Gleichgewichts des Wachstums der Nation sein werde.



- Für Investoren sei es wichtig, dass China seine Kapitalmärkte schnell für ausländische Anleger öffne. Die Investitionsquoten für QFII- (Qualifizierte ausländische institutionelle Investoren) und RQFII-Investoren (Renminbi QFI) seien abgeschafft worden, und die Zugangswege würden harmonisiert.



Angesichts des "Waffenstillstands" zwischen den USA und China dürfte der Renminbi in diesem Jahr eine ruhigere Reise antreten. Er könnte auch von einem vor dem Hintergrund der Unsicherheit vor den diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen schwächeren US-Dollar profitieren. Ein stabiler Renminbi sei positiv für Inlandsaktien, die in der heimischen Währung gehandelt würden.



Im jüngsten Schritt ihrer Integration in den globalen Kapitalmarkt würden Renminbi-Anleihen im Februar 2020 in die Emerging Market-Flaggschiff-Indexreihe von JP Morgan aufgenommen. Da sich die Anlageklasse chinesische Anleihen weiter etablieren werde, würden nach Meinung der Experten mehr Anleger die hohe Kreditqualität und die attraktiven Renditen dieser Anlageklasse nutzen, insbesondere wenn sie in Ländern ansässig seien, in denen ihre inländischen Anleihenmärkte nur niedrige bis Null-Renditen bieten könnten.



Mit der Öffnung der chinesischen Kapitalmärkte würden die Chancen für internationale Investoren steigen, da chinesische Inlandsaktien zunehmend in die weltweiten Indices aufgenommen würden. Der MSCI habe 2019 mit der schrittweisen Aufnahme von chinesischen A-Aktien begonnen. Bei vollständiger Aufnahme würden die chinesischen A-Aktien 16% des MSCI Emerging Markets Index ausmachen. Diese inländischen Unternehmen würden es Anlegern ermöglichen, sich die starken inländischen Wachstumstreiber Chinas zunutze zu machen.



Die Erweiterung und Vertiefung des chinesischen Kreditmarktes habe dazu geführt, dass dieser in den letzten fünf Jahren eine immer wichtigere Rolle in den Portfolios der Investoren in Unternehmenskredite aus Schwellenländern gespielt habe. Einfach ausgedrückt, der Markt werde zu groß, um ihn zu ignorieren. (23.01.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das chinesische Neujahr beginnt am 25. Januar und läutet das Jahr der intelligenten und agilen Ratte ein, so Wilfred Wee and Joanna Yang, Portfoliomanager mit China-Fokus bei Investec Asset Management.Was könnten die Anleger erwarten? Die China-Experten von Investec Asset Management gehen davon aus, dass das Nagetier ein geeignetes Symbol für die nächsten zwölf Monate sein könnte, steht es doch dank seines schnellen Verstandes und seiner Cleverness an erster Stelle im Zyklus der Tierkreiszeichen.Die jüngsten Wirtschaftsdaten seien ermutigend gewesen und hätten einen leichten Anstieg der Infrastrukturausgaben gezeigt. Sowohl Chinas Dienstleistungssektor als auch der Konsum hätten sich als robust erwiesen. Auch die Daten zur Industrieproduktion hätten die Erwartungen übertroffen. Zu den weiteren positiven Nachrichten der letzten Zeit gehöre die Genehmigung der Emission von Sonderanleihen durch die lokalen Regierungen (die für Infrastrukturinvestitionen vorgesehen seien), die das Potenzial hätten, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen.In der Zwischenzeit hätten die geldpolitischen Maßnahmen Chinas die Wirtschaft weiter gestützt, seien aber weiterhin zielgerichtet und in ihrem Umfang vorsichtig. Die jüngste Senkung des Mindestreservesatzes für die Einlagen von Finanzinstituten sei ein weiterer Beweis für den Willen der politischen Entscheidungsträger, günstige Wachstumsbedingungen zu schaffen.- In Chinas Staatsunternehmen würden Transformationsreformen stattfinden.