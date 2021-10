Börsenplätze Schneider Electric-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

145,42 EUR +1,69% (27.10.2021, 09:36)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

146,14 EUR +2,31% (27.10.2021, 10:01)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Euronext Paris-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SU



Kurzprofil Schneider Electric SE:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (27.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schneider Electric SE (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU) unter die Lupe.Schneider Electric habe heute einen Umsatzbericht zum dritten Quartal 2021 veröffentlicht (ein ausführlicher Ergebnisbericht werde für jedes halbe und volle Geschäftsjahr vorgelegt). Demnach habe der Umsatz bei EUR 7,2 Mrd. (+8,8% organisch) gelegen und habe damit ganz knapp über den Konsensschätzungen gelegen. Das Unternehmen habe in allen Regionen Wachstum generieren können, wobei sich Indien, China und die USA besonders stark entwickelt hätten.Der Bereich Industrial Automation habe um fast 7% auf EUR 1,7 Mrd. zugelegt, während der Bereich Energy Management um mehr als 9% gewachsen sei (auf EUR 5,6 Mrd.). Hier habe unter anderem die solide Nachfrage des privaten Bausektors und der Datenzentren in den USA und Westeuropa unterstützt.Der Jahresausblick sei bestätigt worden, wobei das Unternehmen das wirtschaftliche Umfeld (in Angesicht von steigenden Fracht- und Materialkosten sowie Engpässen in den Lieferketten) derzeit als herausfordernd beschreibe.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Schneider Electric lautete "Kauf", so Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity