Die US-Wirtschaft habe im Januar erheblich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 467.000 Stellen hinzugekommen, habe das Arbeitsministerium mitgeteilt. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit 125.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem sei der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten stark um insgesamt 709.000 Stellen nach oben revidiert worden. In der Corona-Krise sei der Arbeitsmarkt zeitweise dramatisch eingebrochen worden Mittlerweile habe er sich wieder deutlich erholt.



Das Ergebnis: Die Rendite der langlaufenden Anleihen sei nach oben gesprungen. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen klettere auf über 1,9% - der höchste Stand seit Anfang 2020. Kein Wunder, könnte doch dieser Arbeitsmarktbericht die US-Notenbank in ihrer Absicht, die Zinsen anzuheben, weiter bestätigen. Für die Aktienmärkte seien das allerdings schlechte Nachrichten. Die US-Futures würden eine halbe Stunde vor Handelsstart ins Minus drehen. Der Dow-Future verliere aktuell knapp 200 Punkte oder knapp 0,5%. Auch der NASDAQ-Future gebe seine Tagesgewinne wieder ab. Die Freude über die starken Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN)-Zahlen scheine verflogen zu sein. Auch die Edelmetalle würden die Gewinne, die über den Tag aufgelaufen seien, wieder abgeben. Der Goldpreis verliere rund 9 USD und rutsche wieder unter die 1.800-USD-Marke.



Die Märkte würden nervös bleiben. Die Aussicht auf rasch steigende Zinsen sorge dafür, dass Anleger schnell wieder Positionen verkaufen würden, die sie kurz vorher eingegangen seien. Die FED tue gut daran, einen Fahrplan zur Orientierung vorzulegen - insbesondere über die Anzahl der geplanten Zinsschritte. (04.02.2022/ac/a/m)





Das sei eine saftige Überraschung: US-Der Arbeitsmarkt sei deutlich stärker ausgefallen als erwartet. Nachdem am Mittwoch die ADP-Daten schwach gewesen seien und die Zahl der Stellen sogar zurückgegangen sei, hätten die Experten auch für den großen Arbeitsmarktbericht am heutigen Freitag mit eher schwachen Zahlen gerechnet. Vorsorglich sei bereits das Corona-Virus dafür verantwortlich gemacht worden. Es sei aber ander gekommen.