Börse Stuttgart-Aktienkurs Schindler-Aktie:

192,00 EUR -0,26% (20.08.2018, 09:42)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Schindler-Aktie:

221,00 CHF +1,01% (20.08.2018, 10:49)



ISIN Schindler-Aktie:

CH0024638212



WKN Schindler-Aktie:

A0JJWH



Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHR



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SCHN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schindler-Aktie:

SHLRF



Kurzprofil Schindler Holding AG:



Die Schindler Holding AG (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF) mit Sitz in Hergiswil im Schweizer Kanton Nidwalden ist eine Industrie- und Dienstleistungsholding. Der Maschinenbauer konstruiert Lifte, Rolltreppen sowie Laufbänder. Weltweit beschäftigt die Schindler Holding AG rund 44.000 Mitarbeiter in 140 Ländern und zählt gemessen an der Gesamtmitarbeiterzahl zu den zehn größten Unternehmen der Schweiz. (20.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Schindler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Schindler-Aktie (ISIN: CH0024638212, WKN: A0JJWH, Ticker-Symbol: SHR, SIX Swiss Ex: SCHN, Nasdaq OTC-Symbol: SHLRF).Vielversprechender Wachstumsausblick: Infolge des Wachstums in Lokalwährungen von 8,4% (org. +7,2%) in H1 18 und mit einem um 8,9% J/J gestiegenen Auftragsbestand sei Schindler in der Lage, das Wachstumsziel für das GJ18 in Lokalwährung auf 5 bis 7% (zuvor: 3- bis 5%) zu erhöhen. Die Nachfrage bleibe insbesondere für Infrastrukturprojekte in allen Regionen hoch. Es werde jedoch erwartet, dass das ausgewiesene Wachstum in H2 angesichts schwierigerer Vorjahresvergleichszahlen, weniger Unterstützung durch Übernahmen und erster ungünstiger Wechselkurseinflüsse zurückgehen werde.Vorsichtige Margenaussichten: Das Management ziele trotz einer knapp stabilen Marge in H1 18, höheren Wachstums des (margenschwachen) Geschäfts mit Neuinstallationen, negativer Auswirkungen durch die Einführung von Handelszöllen, wahrscheinlich negativer Auswirkung durch IFRS 15 in Q4 18 und höherer Kosten für strategische Initiativen in H2 18 weiter auf eine leichte EBIT-Margenverbesserung im GJ18 ab.Steigend, sinkend, steigend: Pomrehn erhöhe seine EPS-Prognose für das GJ18 um 4%, gestützt durch den über den Erwartungen liegenden Gewinn in Q2 18. Seine GJ19-Schätzungen senke der Analyst jedoch um 2%, um die erwarteten Wechselkurseinflüsse und den weniger günstigen Geschäftsmix zu widerspiegeln. Seine EPS-Schätzungen für das GJ20 erhöhe der Analyst um 1%, da er erwarte, dass die verbesserte Wachstumsdynamik zeitverzögert zu höheren Margen führen werde.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Schindler-Aktie. (Analyse vom 20.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schindler-Aktie: