Kurzprofil Scherzer & Co. AG:



Die Scherzer & Co. AG (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments einen langfristig angelegten Vermögensaufbau zu betreiben. Dabei sieht sich die Gesellschaft als eines der führenden notierten Beteiligungsunternehmen im Bereich Sondersituationen und Corporate Action.



Unter sicherheitsorientierten Gesichtspunkten werden Beteiligungen in Abfindungswerte und Value-Aktien eingegangen, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint. Kursstabilisierende Merkmale können hierbei ein "natürlicher Floor" bei angekündigten bzw. laufenden Strukturmaßnahmen sein oder eine exzellente Bilanz- und Ergebnisqualität im Bereich der Value Aktien.



Investiert wird ebenso in Unternehmen, die bei kalkulierbarem Risiko ein erhöhtes Chancenpotenzial aufweisen. Fokussiert wird insbesondere auf ausgewählte wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen. Analysiert wird der Markt aber auch in Bezug auf Sondersituationen, die aus unterschiedlichsten Gründen attraktive Chance/Risikoverhältnisse bieten können. Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen oder Umplatzierungen teil.



Die Aktien der Scherzer & Co. AG notieren im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Stuttgart, im elektronischen Handelssystem Xetra sowie in Tradegate. (04.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Scherzer-Aktie (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.Wie von den Analysten erwartet, habe die Scherzer & Co. AG nach zwei ziemlich durchwachsenen Geschäftsjahren mit den vorläufigen Zahlen für 2020 eine fulminante Rückkehr auf den Erfolgspfad vermelden können. Dabei hätten die jüngst publizierten Ertragskennziffern sogar noch etwas über ihren letzten Schätzungen gelegen. Zudem habe auch die Entwicklung des NAV (Net Asset Value - Innerer Wert) der Aktie mit einem Plus von knapp 24 Prozent wieder die aus früheren Jahren gewohnte deutliche Outperformance gegenüber dem DAX gezeigt, der im letzten Jahr lediglich um 3,5 Prozent zugelegt habe.Profitiert habe die Gesellschaft dabei neben dem im Jahresverlauf wieder sukzessive aufgehellten Börsenumfeld auch von kräftigen Kurssteigerungen bei einigen Portfolio-Schwergewichten. Maßgeblich getragen worden sei die erfreuliche Entwicklung jedoch von zwei großen Transaktionen, dem Verkauf der AXA-Nachbesserungsrechte sowie der Einreichung der Audi-Aktien im Rahmen des Squeeze-out. Insgesamt hätten hieraus Ergebnisbeiträge von 15,1 Mio. Euro vor Steuern vereinnahmt werden können. Wie bereits in ihren letzten Research-Updates mehrfach betont, würden die Analysten dies als einen deutlichen Beleg für den mittel- und langfristig nachhaltigen Erfolg des von Scherzer verfolgten Investmentmodells werten.Angesichts der systemisch bedingten Besonderheiten und Unwägbarkeiten bei Schätzungen für Beteiligungsgesellschaften und der damit verbundenen Unsicherheiten würden die Analysten ihre Anlageempfehlung für die Scherzer-Aktie unverändert auf den NAV abstellen. Dabei bilde dieser im Gegensatz zur reinen Betrachtung auf Basis des Ergebnisses je Aktie auch die im Portfolio enthaltenen stillen Reserven "realtime" ab und markiere damit ihrer Meinung nach die aus Investorensicht deutlich geeignetere Bewertungskennzahl.Der zum 31. Januar 2021 gemeldete NAV der Scherzer-Aktie habe mit 2,95 Euro um 19,9 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs zum Monatsultimo von 2,46 Euro gelegen. Auf dieser Basis sähen die Analysten den fairen Wert des Anteilsscheins - ohne Berücksichtigung der Ertragschancen aus den Spruchstellenverfahren - derzeit bei rund 2,95 Euro.Insgesamt stufen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, die Scherzer-Aktie daher bei einem in Anlehnung an den fairen Wert auf 2,95 Euro heraufgesetzten Kursziel (zuvor 2,70 Euro) nach wie vor als solide Kaufposition vor allem für den mittel- bis langfristig orientierten Anleger ein. Als interessant würden sie das Papier dabei insbesondere auch für Investoren erachten, die an Nachbesserungsthemen interessiert seien, diese Aktivitäten jedoch nicht selbst mit ihrem Portfolio abdecken könnten oder möchten. (Analyse vom 04.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link