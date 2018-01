Tradegate-Aktienkurs Scherzer-Aktie:

Scherzer (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit dem Schwerpunkt auf Corporate Action und Sondersituationen. Die Anlagestrategie ist sowohl auf sicherheitsorientierte als auch auf chancenorientierte Investments ausgerichtet. Dabei konzentriert sie sich auf Abfindungswerte und Value-Aktien, bei denen der Börsenkurs nach unten abgesichert erscheint, in wachstumsstarke Gesellschaften, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufweisen sowie in Unternehmen, die sich in Sondersituationen befinden wie beispielsweise einem Squeeze-Out-Verfahren (Ausschluss von Minderheitsaktionären). Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft an aussichtsreichen Kapitalmaßnahmen und Umplatzierungen teil.



Die Scherzer & Co. AG wurde 1880 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland. (09.01.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Scherzer-Aktienanalyse von GSC Research:Alexander Langhorst, Aktienanalyst von GSC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Scherzer-Aktie (ISIN: DE0006942808, WKN: 694280, Ticker-Symbol: PZS).Die Scherzer & Co. AG habe das erste Halbjahr 2017 mit einem Gewinn abgeschlossen. Das Periodenergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe bei 4,64 Mio. Euro nach einem negativen Wert von minus 1,09 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 gelegen. Das Ergebnis habe sich vor Steuern auf 4,57 (Vj. -1,13) Mio. Euro und nach Steuern auf 4,43 (-1,12) Mio. Euro belaufen.Zum Überschuss des ersten Halbjahres hätten dabei im Wesentlichen die realisierten Kursgewinne von 7,42 (1,36) Mio. Euro sowie Zuschreibungen in Höhe von 0,84 (0,52) Mio. Euro beigetragen. Das Ergebnis aus Stillhaltergeschäften habe bei 0,23 (0,56) Mio. Euro gelegen. Zudem seien Dividenden in Höhe von 1,44 (1,18) Mio. Euro vereinnahmt worden. Dem gegenüber hätten stichtagsbedingte Abschreibungen von 2,64 (3,53) Mio. Euro gestanden. Der Zinssaldo habe sich auf minus 0,07 (-0,03) Mio. Euro belaufen. Der betriebliche Aufwand habe bei 1,65 (0,77) Mio. Euro gelegen.Insgesamt habe die Scherzer & Co. AG im ersten Halbjahr 2017 von dem positiven Börsenumfeld und der guten Entwicklung einzelner Portfoliounternehmen profitieren können. Das ausgewiesene Ergebnis habe sich schon nach sechs Monaten oberhalb der bewusst konservativen Schätzungen für 2017 bewegt. Dennoch halte der Analyst mit Blick auf die Besonderheiten bei Prognosen zu Beteiligungsgesellschaften wie der Scherzer & Co. AG an seiner vorsichtigen Schätzung fest, hierauf gehe er später in den Erläuterungen zu seinen Prognosen für 2017 und 2018 noch detailliert ein.Börsenplätze Scherzer-Aktie: