Börsenplätze Sberbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sberbank-Aktie:

12,35 EUR -3,89% (05.03.2021, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs Sberbank-Aktie:

12,40 EUR 0,00% (05.03.2021, 12:06)



ISIN Sberbank-Aktie:

US80585Y3080



WKN Sberbank-Aktie:

A1JB8N



Ticker-Symbol Sberbank-Aktie:

SBNC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sberbank-Aktie:

SBRCY



Kurzprofil Sberbank:



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (05.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Die größte Bank Russlands habe ihre Bücher geöffnet und die Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Der Gewinn der Sberbank sei bedingt durch die Corona-Krise eingebrochen. Der Finanzkonzern habe allerdings in vielen anderen Bereichen Achtungserfolge erzielt und wolle auch die Aktionäre am Überschuss beteiligen.Die Kreditqualität habe sich mittlerweile verbessert und das Management habe die Guidance für die Risikokosten von zuletzt 140 bis 160 Basispunkte im November nun für das laufende Jahr auf 120 bis 140 Basispunkte gesenkt. Die Eigenkapitalrendite ei von 20,5% 2019 auf jetzt 16% gesunken. Das sei im internationalen Vergleich immer noch ein sehr guter Wert. Mut mache auch, dass das Zinseinkommen um 13,6% auf 427 Mrd. RUB (russische Rubel) habe zulegen können. Springe die Wirtschaft wieder an und würden die Kreditausfälle mit der Zeit abnehmen, sollte der Gewinn auch wieder stiegen.Langfristig würden auch in Schwellenländern wie Russland die Margen im Banking sinken. Bis es soweit sei, habe die Sberbank aber noch Zeit in anderen Geschäftsfeldern aktiv zu werden. Und das mit Erfolg, wie die letzten Zahlen zeigen. Mit einer Ausschüttung von 18,7 RUB (0,20 Euro) sollten Aktionäre am Erfolg beteiligt werden. Das entspreche aktuell einer Dividendenrendite von 1,6%. Erhole sich die Wirtschaft weltweit 2021 wieder, seien auch höhere Ausschüttungen möglich.Langfristig habe die Sberbank den Markt outperformt. Der Gewinnrückgang habe jedoch dazu geführt, dass auch die Sberbank-Aktie habe abgeben müssen. Der Ausblick für das laufende Jahr sei indes positiv. Risikobereite Anleger könnten eine Position aufbauen und beachten den Stopp bei 9 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link