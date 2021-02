Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

483,60 EUR +1,51% (12.02.2021, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

484,40 EUR +2,15% (12.02.2021, 15:57)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (12.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Göttinger Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Sartorius schütte nach einem unerwartet starken Jahr mehr Geld an seine Aktionäre aus. Die Anleger sollten für 2020 fast doppelt so viel Dividende erhalten wie noch ein Jahr zuvor. So solle es für Halter der Sartorius-Vorzugsaktien 71 Euro-Cent pro Papier geben, pro Stammaktie würden 70 Cent gezahlt, wie Sartorius am Donnerstagabend bekannt gegeben habe. Im Vorjahr habe der Konzern seine Dividendenzahlung aufgrund der Unsicherheit in der Pandemie noch erheblich gekürzt. Die Investoren hätten nur 36 Cent bzw. 35 Cent erhalten. Der Dividendenvorschlag werde der Hauptversammlung zur Entscheidung vorgelegt, die am 26. März stattfinden solle.Im Zuge der guten News habe die Sartorius-Vorzugsaktie am heutigen Freitag bei 484,00 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Bereits am Donnerstag habe sich der Titel extrem stark präsentiert.Insbesondere die Biotechnologie-Sparte habe im vergangenen Jahr deutlich von der erhöhten Nachfrage in der Corona-Pandemie profitiert, weil die Forschung an Wirk- und Impfstoffen gegen das Virus stark zugenommen habe. Der MDAX-Konzern, der auch als Kandidat für einen Aufstieg in den DAX gelte, habe zur Vorlage der vorläufigen Zahlen Ende Januar somit einen Auftragsboom und einen massiven Umsatz- und Gewinnsprung für 2020 vermelden können. Gleichzeitig seien die Mittelfristprognosen bis 2025 angehoben worden.Für dieses Jahr gehe das Management um Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg von einem Umsatzplus um bis zu 25 Prozent bei einer steigenden Profitabilität aus. Seine endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr wolle der Pharma- und Laborausrüster am 18. Februar publizieren.Anleger sollten die Gewinne bei der Sartorius-Vorzugsaktie weiter laufen lassen, den Stopp zur Absicherung aber sukzessive nachziehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link