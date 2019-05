Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

169,00 EUR -2,09% (31.05.2019, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

167,80 EUR -2,78% (31.05.2019, 15:52)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (31.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Das Papier des Laborausrüsters sei ein echtes Performance-Wunder am deutschen Aktienmarkt. Seit dem IPO vor rund 21 Jahren betrage das Kursplus unfassbare 12.800 Prozent. Und die Göttinger könnten die Erfolgsgeschichte fortsetzen. Enorm vielversprechend sei das Q1 für Sartorius verlaufen.Der Konzernumsatz sei währungsbereinigt um 16,8 Prozent auf 435,7 Mio. Euro gestiegen. Beim EBITDA habe Sartorius sogar überproportional um 28,7 Prozent auf 114 Mio. Euro zugelegt, die dazugehörige Marge habe sich auf 26,2 Prozent belaufen. Auch der Auftragseingang mit einem Plus von 16,6 Prozent im Berichtszeitraum könne sich sehen lassen. Profitiert habe das Unternehmen insbesondere von der Entwicklung der Sparte Bioprocess Solutions.Durch Effekte bei Bioprocess Solutions liege Sartorius in Q1 deutlich über der Umsatzprognose von sieben bis elf Prozent für das laufende Geschäftsjahr. Margenseitig dagegen müsse Sartorius noch eine Schippe drauflegen. Der Laborausrüster habe für die EBITDA-Marge ein Ziel von "etwas über" 27 Prozent ausgerufen.Gerade umsatzseitig könnte das Unternehmen jedoch im Laufe des Geschäftsjahres positiv überraschen. Den nächsten Einblick in die Bilanz werde Sartorius am 19. Juli 2019 gewähren. Bei der Vorlage könnte Sartorius den Jahresausblick bereits etwas konkretisieren.An Sartorius führe in vielen Laboren kein Weg mehr vorbei. Anleger mit Weitblick können eine Position bei der Sartorius-Vorzugsaktie eingehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link