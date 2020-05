Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

293,80 EUR -1,48% (14.05.2020, 14:27)



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

293,60 EUR -2,13% (14.05.2020, 14:12)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (14.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Das Göttinger Unternehmen habe vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Krise seinen Dividendenvorschlag zusammengestrichen. Statt der am 13. Februar vorgeschlagenen 71 Cent für jede Vorzugsaktie sollten nun nur noch 36 Cent ausgeschüttet werden, habe das Unternehmen am Mittwochabend nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt. Im Vorjahr habe die Dividende bei 62 Cent gelegen. Der Dividendenvorschlag für die Stammaktien sinke von 70 auf 35 Cent (VJ: 61). Dass es eine Senkung geben werde, sei aber am Markt bereits erwartet worden.Sartorius gehe davon aus, sich noch für einige Zeit auf erhebliche Unsicherheiten und Risiken einstellen zu müssen, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Gleichzeitig dürfte die derzeitige Situation aber auch zusätzliche Chancen zur weiteren Verstärkung mit innovativen Technologien bieten. Über die geänderten Dividendenzahlungen solle eine Online-Hauptversammlung am 26. Juni entscheiden.Sartorius sei extrem stark aufgestellt. Der gescheiterte Ausbruch über die 300-Euro-Marke im Zuge des gekürzten Dividendenvorschlags dürfte nun aber vorerst etwas Druck auf die Sartorius-Vorzugsaktie bringen. Eine wichtige Unterstützung stelle das Februarhoch bei 243,20 Euro dar. Langfristig bleibe "Der Aktionär" ganz klar optimistisch, auch wenn das Papier aus bewertungstechnischer Sicht sicher kein Schnäppchen mehr sei, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: