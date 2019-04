Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

158,30 EUR +0,44% (05.04.2019, 15:09)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (05.04.2019/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) von "halten" auf "verkaufen" herab.Das Planungsszenario aus Göttingen sei bereits optimistisch; Investoren würden gegenwärtig auf noch mehr Optimismus auf Seiten des Unternehmens setzen, was die Analysten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie für zu übertrieben erachten.Das Startquartal Q1 19 vergleiche sich mit einem relativ niedrigen Q1 18, so dass laut CEO Dr. Kreuzburg die erwartet starke Performance im Q1 19 kein Zeichen einer Trendwende sei. Trotz altbekannter Risiken und aufziehender Konjunkturschwäche plane der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 bereits seit Januar 2019 operativ optimistisch. Die Rahmenbedingungen hätten sich seither nicht hinreichend verbessert - der Aktienkurs habe dagegen sein Allzeithoch getestet.Das Rückschlagpotenzial im Aktienkurs sei nach Einschätzung der Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH hoch und sie raten zum Verkauf der Sartorius-Vorzugsaktie. (Analyse vom 05.04.2019)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:158,50 EUR -0,06% (05.04.2019, 15:03)