Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Stammaktie:

111,00 EUR -1,77% (12.03.2018, 14:34)



ISIN Sartorius-Stammaktie:

DE0007165607



WKN Sartorius-Stammaktie:

716560



Ticker-Symbol Sartorius-Stammaktie:

SRT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Stammaktie:

SARTF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (12.03.2018/ac/a/nw)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) unter die Lupe.40 Prozent Plus seit Jahresbeginn. Und eines von 15,3 Prozent alleine im Crash-Monat Februar. Anzeichen eines Kursbebens suche man bei der Aktie des Pharma- und Laborzulieferer Sartorius vergebens. Ende Februar habe das Papier ein neues Rekordhoch bei 113,70 Euro erreicht. Nach kurzer Konsolidierungsphase stehe der Kurs inzwischen wieder ähnlich hoch. Der Göttinger Konzern profitiere derzeit immens vom Trend zum Biotech-Medikament. Als spezialisierter Zulieferer könnte dem Konzern eine ertragreiche Zukunft bevorstehen.Bis 2025 wolle Sartorius seinen Umsatz um fast 200 Prozent auf zirka vier Milliarden Euro steigern. Dabei sollten auch Übernahmen helfen. Bislang würden die Zahlen stimmen. Das gut vorhersagbare und nachhaltige Wachstum des Konzerns sei überzeugend und könne nicht ignoriert werden, habe UBS-Analyst Johnny Rowles kürzlich in einer Studie geschrieben. Die Kursentwicklung der letzten Jahre sei beeindruckend. Auf Drei-Jahressicht sei die Aktie um 250 Prozent gestiegen, im Zeitraum von fünf Jahren sogar um fast 400 Prozent. Dieser langfristige Aufwärtstrend könnte weiter als Kursstütze dienen. Die erwarteten KGVs für 2017 und 2018 seien mit Werten von 37 und 47 derweil auch bei Sartorius hoch. (Analyse vom 08.03.2018)