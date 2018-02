Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (08.02.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Im Oktober letzten Jahres hatte der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) seine erfolgsverwöhnten Aktionäre mit einer Umsatzwarnung geschockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die im TecDAX notierten Vorzüge seien daraufhin von 84 auf rund 75 Euro eingebrochen. Inzwischen habe die Aktie den Rückgang wieder komplett aufgeholt. Mehr noch: Vergangene Woche habe das Papier ein neues Rekordhoch markiert. Den Impuls dafür hätten die vorläufigen Zahlen geliefert. Danach habe Sartorius die im Herbst gesenkten Jahresziele erreicht. Der Umsatz sei nach ersten Berechnungen wechselkursbereinigt um 9 Prozent auf rund 1,4 Mrd. Euro gestiegen. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei um 8,5 Prozent auf 353,2 Mio. Euro gewachsen.Besonders angetan gezeigt habe sich die Börse allerdings vom Ausblick: Die Göttinger würden für 2018 mit einem Umsatzplus von etwa 9 bis 12 Prozent rechnen. Im größten Geschäftsbereich Bioprocess Solutions sollten die Erlöse um 8 bis 11 Prozent zulegen. 2017 sei die Sparte wegen Lieferengpässen und dem Abbau von Lagerbeständen bei einigen größeren Kunden lediglich um 4,9 Prozent gewachsen. Die Gewinnaussichten würden sich ebenfalls verbessern: Die operative EBITDA-Marge solle nach 25,1 Prozent im Jahr 2017 um etwa einen halben Prozentpunkt steigen. Zudem dürfte wegen der US-Steuerreform die Konzernsteuerquote ab 2018 um etwa 2 Prozentpunkte auf rund 27 Prozent sinken.Viele Analysten seien dennoch der Meinung, dass die Aktie nach der 260-Prozent-Rally in den vergangenen drei Jahren inzwischen zu heiß gelaufen sei. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 81,40 Euro rund 17 Prozent unter der aktuellen Notiz, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:97,10 EUR -0,92% (08.02.2018, 10:35)