Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

132,18 EUR -1,40% (09.07.2019, 14:19)



Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

146,28 USD (08.07.2019)



ISIN Sarepta Therapeutics-Aktie:

US8036071004



WKN Sarepta Therapeutics-Aktie:

A1J1BH



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Deutschland:

AB3A



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Nasdaq:

SRPT



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (09.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, NASDAQ-Symbol: SRPT) bei Schwäche kaufenswert.Im Biotech-Sektor sei derzeit ein Forschungsbereich siedend heiß: Gentherapien. Roche wolle sich mit Spark Therapeutics verstärken, auch UniQure prüfe alle Optionen, inklusive eines Verkaufs. Ein weiterer Gentherapie-Player, den "Der Aktionär" weit oben auf der Übernahmeliste stehen habe, sei Sarepta Therapeutics. In der Ausgabe 27/2019, wo die Redaktion die Favoriten für das zweite Halbjahr vorgestellt habe, habe "Der Aktionär" die Kaufempfehlung bekräftigt. Mut werde belohnt: Leser lägen bereits knapp 20% im Plus.Eingefleischte Biotech-Anleger würden die Gesellschaft kennen, die sich auf die Entwicklung von Gentherapien und Medikamenten zur Behandlung von seltenen Muskelerkrankungen fokussiere. Mit Exondys 51 habe das Unternehmen bereits ein Medikament gegen die Muskeldystrophie Typ Duchenne am Markt etabliert. Doch das Geschehen drehe sich vor allem um die laufenden Gentherapie-Programme, wo Sarepta mit Pfizer einen namhaften Rivalen im Nacken sitzen habe. Zuletzt habe der Pharma-Gigant jedoch mit aktualisierten Ergebnissen enttäuscht. Klarer Punktsieg für Sarepta."Der Aktionär" rechne im zweiten Halbjahr mit wichtigen Neuigkeiten zu den neuen Hoffnungsträgern - und frischen bahnbrechenden Daten zu laufenden Gentherapie-Programmen. Hinzu kämen potenzielle Meilensteine auf dem Weg zur Zulassung von Casimersen und Golodirsen.Sarepta bleibe trotz des Kurssprungs Anfang Juli 2019 bei Schwäche kaufenswert und einer der "Aktionär"-Favoriten im Biotech-Sektor. Denn die Biotech-Gesellschaft besetze eine lukrative Nische mit innovativen Ansätzen zur Therapie von seltenen Muskelerkrankungen wie DMD. Kein Wunder, dass Sarepta häufig mit Vertex verglichen werde. Vertex gelte als unangefochtener Marktführer für Mukoviszidose-Medikamente und komme auf eine Börsenbewertung von gut 45 Milliarden Dollar. Sarepta werde aktuell mit knapp elf Milliarden Dollar kapitalisiert. Ein Käufer müsste tief in die Tasche greifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link