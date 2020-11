Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor drehe sich weiter. An diesem Montag schlage Sanofi zu und greife nach dem Zelltherapie-Spezialisten Kiadis Pharma. Der französische Konzern zahle für das niederländische nternehmen einen satten Aufschlag von 273% - allerdings habe sich die Aktie des Übernahmeobjektes vor der Offerte alles andere als positiv entwickelt.Sanofi wolle nach eigenen Angaben ein öffentliches Angebot unterbreiten. Der Konzern wolle 5,45 Euro pro Aktie bezahlen, was einer Firmenbewertung von Kiadis Pharma von 308 Mio. Euro entspreche. Kiadis Pharma sei an der Euronext in Amsterdam und Brüssel notiert. Der Schlusskurs von habe am Freitag bei 1,46 Euro gelegen. Die Prämie von 273% klinge viel, gemessen an der vorherigen Kursentwicklung sei das aber überschaubar.Sanofi wolle mit der Übernahme von Kiadis Pharma das Krebsgeschäft stärken. Die Sanofi-Aktie dürfte sich kaum bewegen, denn der dreistellige Millionenbetrag, den die Franzosen auf den Tisch legen würden, sei für Sanofi Portokasse. Die Sanofi-Aktie bleibe eine lukrative Halteposition. Die Dividendenrendite betrage derzeit 4,1%, so Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: