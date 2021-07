Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

88,36 EUR +0,03% (30.06.2021)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (01.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) weiterhin zu kaufen.Sanofi habe angekündigt, jährlich rund 400 Mio. Euro in die Entwicklung und Produktion von neuen Impfstoffen zur Behandlung von Infektionskrankheiten, die auf mRNA-Technologie basieren würden, zu investieren. In der mRNA-Technologie sehe Sanofi das Potenzial, Impfstoffe schneller zu entwickeln. Zudem wolle das Unternehmen eine bessere Verträglichkeit bei Patienten und verbesserte Bedingungen hinsichtlich der Lagerungstemperatur bei mRNA-Impfstoffen erzielen. Darüber hinaus habe das Unternehmen die Veräußerung von 16 Marken des Consumer Healthcare-Geschäfts an das deutsche Pharmaunternehmen STADA angekündigt. Die Transaktion solle in Q3 2021 abgeschlossen werden. Finanzielle Details zur Transaktion seien weder von Sanofi noch von STADA offengelegt worden.Sowohl die geplanten Investitionen in die Entwicklung mRNA basierter Impfstoffe als auch die Ankündigung der Veräußerung von Marken des Consumer Healthcare-Geschäfts würden in die im Dezember 2019 kommunizierte Umbaustrategie (bis 2025) des Konzerns passen. Demnach solle die zukünftige Geschäftsentwicklung von den Segmenten Spezialmedikamente, Impfstoffe und Allgemeinmedizin getragen werden. Das Consumer Healthcare Portfolio solle verschlankt und der gesamte Geschäftsbereich verselbstständigt werden. Vor diesem Hintergrund werte der Analyst die beiden angekündigten Maßnahmen des Unternehmens als strategisch sinnvoll, da sich Sanofi strategiekonform stärker auf das Impfstoff- und Medikamenten-Geschäft konzentriere.Bei vorerst unveränderten Prognosen und in Erwartung eines Gesamtertrags von über 10% lautet das Votum für die Sanofi-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 107,00 Euro. (Analyse vom 01.07.2021)Börsenplätze Sanofi-Aktie:Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:88,74 EUR +0,15% (01.07.2021, 10:20)