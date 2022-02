Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

91,85 EUR +0,33% (04.02.2022, 09:38)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

93,06 EUR +1,94% (04.02.2022, 09:23)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (04.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die LupeDer französische Pharmariese habe heute Morgen sein Zahlenwerk zum vierten Quartal 2021 veröffentlicht und den Erwartungen beim Umsatz und Gewinn entsprochen. Das Management gebe den Ausblick für das kommende Geschäftsjahr bekannt.Im Q4 2021 habe Sanofi einen Umsatz von EUR 9,99 Mrd. erwirtschaftet, was im Jahresvergleich einem Plus von 6,5% entspreche. Somit seien Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 10,26 Mrd. knapp verfehlt worden. Leicht übertreffen hingegen konnte man die Erwartungen beim bereinigten Gewinn je Aktie, welcher mit EUR 1,38 (währungsbereinigt +9,8%) den allgemeinen Konsens um 4 Cent übertraf, so die Analysten der RBI.Gemessen am Umsatz habe sich "Specialty Care" mit EUR 3,49 Mrd. (+21,3%) zum größten Geschäftsbereich des Konzerns entwickelt. Abermals habe sich Dupixent als Wachstumstreiber des Segments entpuppt. Mit dem Medikament, welches zum Einsatz bei der Behandlung von atopischer Dermatitis und Asthma komme, habe man einen Umsatz von EUR 1,55 Mrd. (währungsbereinigt +53,1%) erzielt. Trotz hohen Verkaufszahlen in Europa sei der Umsatz der Impfstoff-Sparte um 6,5% abgesackt. Als Grund hierfür nenne das Management die niedrige Zahl an Influenzaimpfungen in den USA. "Consumer Healthcare" befinde sich mit +5,6% weiterhin auf dem Wachstumspfad, angetrieben durch die Kategorien Schmerzbehandlung und Verdauungswellness.Das Unternehmen habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bekannt gegeben: Demnach erwarte man sich für den bereinigten Gewinn je Aktie ein währungsbereinigtes Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Wechselkurse im vergangenen Monat erwartet man Wechselkurseffekte von +2% bis +3%, so die Analysten der RBI. (Analyse vom 04.02.2022)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity