Börse Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

80,32 EUR +0,21% (13.02.2017, 14:18)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (13.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktie: Weitere Kursgewinne dürften folgen ChartanalyseZwischen August 2015 und grob Anfang 2016 tendierte die Aktie von Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einem kurzfristigen Abwärtstrend und setzte bis in den Bereich von 65,37 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend sei eine nahezu einjährige Stabilisierungsphase in diesem Bereich gestartet, die sich zwischen den Jahrestiefs von 65,37 und auf der Oberseite 79,00 Euro abgespielt habe. Bis zum Ende der vergangenen Handelswoche habe sich der Wert noch in dieser Schiebephase aufgehalten, habe aber im Freitagshandel mit einem deutlichen Kurssprung darüber die Konsolidierung auflösen und somit ein größeres Kaufsignal etablieren können. Zwar fehle es im Montagshandel etwas an Kursdynamik, diese könnte sich in den kommen Tagen aber noch zeigen und das recht positiv zu bewertende Zahlenwerk aus der Vorwoche bestätigen.Solange sich das Papier von Sanofi oberhalb der markanten Horizontalunterstützung von grob 78,67 Euro aufhalte, seien weitere Kursgewinne bis rund 85,00 Euro denkbar.Ein Wiedereintauchen in die vorherige Schiebephase dürfte hingegen einen Abverkauf in den Bereich der 200-Tagelinie bei aktuell 74,55 Euro hervorrufen und würde das kürzlich aufgestellte Signal als eindeutigen Fehlausbruch entpuppen. Auf Wochenbasis präsentiert sich der Chartverlauf jedoch recht zuversichtlich, was ein direktes Long-Engagement durchaus zulässt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.02.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:80,17 EUR -0,14% (13.02.2017, 14:05)