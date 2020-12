Börsenplätze Sangamo BioSciences-Aktie:



Kurzprofil Sangamo BioSciences Inc.:







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sangamo BioSciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) unter die Lupe.Die Gen-Schere CRISPR sei spätestens seit diesem Jahr in aller Munde. Denn die Entdeckerinnen des Werkzeugs, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, hätten für ihre Forschung in diesem Jahr den Nobelpreis für Chemie verliehen bekommen. Die Aktien der Unternehmen, die mit Gen-Scheren forschen würden, würden durch die Decke gehen.Es gebe drei Gen-Scheren: Zinkfingernukleasen (ZFN), TALEN und CRISPR/Cas9. Bei ZFN dominiere der "Aktionär"-Dauerfavorit Sangamo das Geschehen. Auf dem diesjährigen Meeting der American Society of Hematology (ASH) habe die Gesellschaft ein Update zum laufenden Hämophilie-Gentherapie-Programm mit dem Partner Pfizer präsentiert.Am Donnerstag habe die Sangamo-Aktie unfassbare 53 Prozent zugelegt. Quasi aus dem Nichts, denn die Daten auf dem ASH-Meeting seien bereits am Montag kommuniziert worden. Gen-Schere-Aktien seien einfach plötzlich en vogue und hätten das Interesse der Anleger an sich gerissen.CRISPR, ZFN und Co könnten die Behandlung von vielen Erkrankungen revolutionieren. Die ersten Daten der Top-Riege seien vielversprechend, allerdings sei es noch ein weiter Weg hin zu potenziellen Zulassungen.Interessierte Anleger sollten in die Fahnenstange bei Editas Medicine, Intellia Therapeutics und Sangamo nicht hineinkaufen und eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link