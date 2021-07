Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

142,60 EUR +6,58% (27.07.2021, 13:56)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie: 923086

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland: XSDG

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (27.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Der südkoreanische Konzern habe sehr gute Zahlen präsentiert. Der Gewinn sei gegenüber dem Vorjahr versechsfacht worden. Auch der Umsatz sei kräftig gewachsen. Vor allem das europäische Batteriegeschäft für Elektroautos laufe sehr gut und die Perspektiven für das zweite Halbjahr seien hervorragend. Auch das Geschäft mit Energiespeichern laufe sehr gut, v.a. in den USA. Darüber hinaus wolle Samsung SDI in den USA eine Batteriefabrik bauen. Das alles kommen an der Börse gut an. Mit den guten Zahlen im Rücken sollte die Samsung SDI-Aktie das alte Allzeithoch in den kommenden Tagen angreifen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.07.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: