Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

122,00 EUR +3,92% (18.01.2022, 12:36)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (18.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Die Batterie-Kapazitäten würden sich laut einer UBS-Studie in den kommenden Jahren stark ausweiten. Das sei auf den Boom der Elektromobilität zurückzuführen. Davon sollte auch Samsung SDI profitieren. Die Aktie des südkoreanischen Konzerns sei in den vergangenen Wochen unter Druck gestanden. Positive Analystenstimmen hätten zuletzt aber für einen positiven Impuls gesorgt. Günstige Bewertung und sehr gute Marktposition würden für die Samsung SDI-Aktie sprechen. Neueinsteiger sollten aber ein charttechnisches Kaufsignal abwarten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.01.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "DerAktionär TV" können Sie HIER abrufen.Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="http://www.deraktionaer.de/impressum.htm" target="_blank">unter folgendem Link Börsenplätze Samsung SDI-Aktie: