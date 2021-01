Börsenplätze Samsung SDI-Aktie:



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (07.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Dem Batteriehersteller Samsung SDI sei ein starker Jahresstart geglückt. So gebe es positive Entwicklungen bei Elektroauto-Programmen der Kunden Hyundai oder Volkswagen. Und auch der besonders wichtige Abnehmer prismatischer Batteriezellen von Samsung SDI, BMW, habe in diesen Tagen überrascht: CEO Oliver Zipse habe in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen gesagt: "Wir erhöhen jetzt noch einmal deutlich die Elektro-Schlagzahl." 2021 bis 2023 werde BMW "zusätzlich eine viertel Million mehr Elektro-Autos bauen als ursprünglich geplant."Die Analysten von Shinhan Investment seien nun der Meinung, dass sich die die zunehmende Anzahl von Elektroautoherstellern - selbst Apple könnte ein eigenes Auto bauen - positiv auf die südkoreanischen Batteriespezialisten wie LG und Samsung SDI auswirken werde. Der laut den Experten "wahrscheinliche Einstieg" von Apple in den E-Automarkt und weltweite Förderungen würden die "Revolution der Autoindustrie" noch beschleunigen und Batterie-Aktien beflügeln. Samsung SDI werde 2021 den operativen Gewinn dank seiner neuen Batteriegeneration um 78 Prozent steigern.Samsung SDI (+170 Prozent) ist neben SolarEdge, Plug Power (+1.607 Prozent) oder SMA Solar Teil des grünen Depot 2030 des "Aktionär" Hot Stock Report, so Florian Söllner. Alleine im Jahr 2020 habe sich das Depot 2030 im Wert verdoppelt. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link