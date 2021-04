Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

132,60 EUR +2,47% (15.04.2021, 18:54)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (15.04.2021/ac/a/a)



Samsung SDI werde Batteriezellenlieferant für Rivians Pick-ups und auch die geplanten Lkws oder zumindest Lieferwagen. Am Start-up sei u.a. Amazon.com beteiligt. Diese Nachricht habe der Samsung SDI-Aktie auf die Sprünge geholfen. Der südkoreanische Konzern beliefere mit seinen Batterien bereits u.a. BMW. Der jüngste Deal zeige, dass Batterien derzeit extrem gefragt seien. Deswegen sollten Anleger solchen Aktien wie Samsung SDI in ihren Depots haben, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.04.2021)