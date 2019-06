Börsenplätze Samsung SDI-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

44,70 EUR +4,93% (27.06.2019, 19:30)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (27.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktie wohl vor dem Ausbruch! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG).Samsung SDI sei einer der wenigen börsennotierten Verkäufer von Autobatterien. Zuletzt habe man Probleme bei der Produktion gehabt und diese auch in den Griff bekommen. Die Aktie von Samsung SDI habe bisher geschwankt. Jetzt habe Samsung SDI aber sehr gute Zahlen vorgelegt. In Reaktion darauf habe die Samsung SDI-Aktie an Boden gewonnen und sei kurz davor, nach oben auszubrechen.Es sieht gut aus, dass bei der Samsung SDI-Aktie richtig Dynamik reinkommt, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.06.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link