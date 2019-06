ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Gesellschaften des Salzgitter-Konzerns (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) stehen seit mehr als 150 Jahren für innovative und nachhaltige Erzeugung von Stahl und Technologieprodukten. Aus der Idee niedersächsische Erze zu verhütten ist ein internationaler Konzern entstanden, zu dem weltbekannte Marken wie Peiner Träger, Mannesmann oder KHS zählen. Heute arbeiten rund 25.000 Menschen jeden Tag daran, Kunden aus unterschiedlichsten Abnehmerbranchen innovative und nachhaltige Produkte in höchster Qualität zur Verfügung zu stellen. Die Kernkompetenzen liegen in der Herstellung von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen sowie deren Weiterverarbeitung und dem globalen Handel mit diesen Produkten. Zudem ist das Unternehmen erfolgreich im Sondermaschinen- und Anlagenbau tätig.



Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. Mit den internationalen Standorten ist das Unternehmen auf der ganzen Welt vertreten und demonstriert damit auch geographisch die Kundennähe.



Unter Führung der Salzgitter AG als Holding ist der Konzern in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Mannesmann, Handel und Technologie untergliedert. Daneben verfügt er über industrielle Beteiligungen, so unter anderem am führenden europäischen Kupferproduzenten Aurubis, sowie zahlreiche Servicegesellschaften, die keinem Geschäftsbereich zugeordnet sind. (14.06.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) von 28 auf 27 Euro.Die wichtige Beteiligung Aurubis (Salzgitter-Anteil: 25,5%) habe eine weitere Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ausschlaggebend seien den Angaben von Aurubis zufolge die konjunkturelle Entwicklung (u.a. Automobilindustrie, Schwefelsäurepreise) sowie der Stopp des internen Wachstumsprojekts FCM. Hierdurch würden bei Aurubis im dritten Quartal 2018/19 (30.06.) Abschreibungen auf aktivierte Investitionskosten von rund 30 Mio. Euro anfallen. Ausschlaggebend für die Aufgabe des FCM-Projekts seien veränderte Parameter (gestiegene Kosten im Anlagenbau), die die Wirtschaftlichkeit (ursprünglich geplantes Investitionsvolumens: 320 Mio. Euro) nicht mehr gewähren würden. FCM sollte ab dem Geschäftsjahr 2022/23 (30.09.) einen jährlichen Ergebnisbeitrag (EBITDA) von 80 Mio. Euro liefern. Aurubis habe jedoch betont, dass an der Multi-Metall-Strategie festgehalten werde. Der Hamburger Kupferverarbeiter nehme eine Kernrolle bei der angestrebten Diversifizierung des Salzgitter-Konzerns (Ziel: Reduzierung der Abhängigkeit vom Stahlgeschäft) ein. Diermeier habe seine Prognosen für Salzgitter infolge der jüngsten Entwicklungen bei Aurubis nach unten revidiert.Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des Kursniveaus bekräftigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Salzgitter-Aktie mit einem von 28 auf 27 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 14.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:23,32 EUR -0,89% (14.06.2019, 12:00)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:23,23 EUR -1,32% (14.06.2019, 12:14)