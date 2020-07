Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

13,215 EUR +1,69% (23.07.2020, 10:39)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (23.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Nach Börsenschluss habe Salzgitter am Mittwoch vorläufige Zahlen präsentiert. Im ersten Halbjahr habe der Stahlkonzern ein Minus im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich eingefahren, habe aber besser abgeschnitten als befürchtet. Die Vorstandschaft wage zudem eine erste Prognose für das Gesamtjahr, die aber weiter von Vorsicht geprägt sei.Von Januar bis Juni stehe bei Salzgitter ein Verlust vor Steuern von 128 Millionen Euro zu Buche - nach 145 Millionen Euro Gewinn 2019. Am Kapitalmarkt sei jedoch sogar ein Minus von 151 Millionen Euro erwartet worden. Die sehr schwankungsanfällige at-equity einbezogene Beteiligung an Aurubis habe plus 34 Millionen Euro beigesteuert - vor einem Jahr seien es sogar 56 Millionen Euro gewesen. Auch der Umsatz sei deutlich von 4,5 auf 3,6 Milliarden Euro zurückgegangen.Salzgitter gehe nun "davon aus, dass das zweite und dritte Quartal den Tiefpunkt der aktuellen Krise markieren dürften." Allerdings sei die Erholung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr mit hoher Unsicherheit belastet, weshalb Salzgitter lediglich "eine grobe Einschätzung" für den weiteren Geschäftsverlauf geben wolle. Der Konzern rechne "mit einem negativen Vorsteuerergebnis im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich". Bisher habe man von einem negativen Vorsteuerergebnis in beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung gesprochen.Die Prognose eines deutlichen Verlusts komme nicht überraschend. Auch die tiefroten Zahlen im ersten Halbjahr seien bereits eingepreist gewesen. Die Aktie könne sogar leicht zulegen. Ein Befreiungsschlag sehe aber anders aus. Die Prognose zeige, dass schnelle Besserung nicht in Sicht sei. Hierfür benötige der Stahlkonzern eine Belebung der Gesamtwirtschaft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:13,205 EUR +2,56% (23.07.2020, 10:39)