Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (14.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Nach schwachen Zahlen sei die Salzgitter-Aktie bereits am Mittwoch zweistellig eingebrochen. Am Donnerstag setze sich diese Talfahrt ungebremst fort. Im schwachen Marktumfeld verliere der SDAX-Titel erneut zweistellig. Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Stahlbranche schwinde wieder mehr und mehr.Die wieder zunehmenden Konjunktursorgen würden die ohnehin kriselnden Stahlkonzerne natürlich hart treffen. Sollte sich der Handelskrieg wieder verschärfen, käme ein weiterer Belastungsfaktor hinzu. Die Überkapazitäten würden derweil im Markt bleiben, gleichzeitig stecke die Autobranche als einer der wichtigsten Kunden nach wie vor in einer tiefen Krise.Salzgitter wolle sich durch die Corona-Krise zwar nicht von der langfristigen Strategie abbringen lassen. Investitionen sollten weiter getätigt werden, beim Weg zu einer klimafreundlicheren Stahlerzeugung sehe sich der Konzern dank des frühzeitigen Erwerbs von CO2-Zertifikaten gut aufgestellt. Dennoch dürften die Verluste nicht zum Dauerzustand werden, zumal auch der freie Barmittelzufluss deutlich gelitten habe. Durch die Corona-Pandemie dürfte sich die Situation hier im zweiten Quartal weiter zuspitzen.Die Probleme der Stahlbranche seien vielfältig. Salzgitter könne sich davon nicht abkoppeln. Das schwache Chartbild spreche weiter gegen einen Einstieg. Anleger sollten die Branche noch immer meiden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:8,60 EUR -7,53% (14.05.2020, 16:34)