Börsenplätze Salzgitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

44,96 EUR +7,00% (21.04.2022, 17:13)



XETRA-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

44,96 EUR +6,74% (21.04.2022, 16:59)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (21.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Die Salzgitter-Aktie zähle am Donnerstag zu den stärksten Aktien im SDAX , wobei der gute Lauf gleich von mehreren Seiten befeuert worden sei. Zum einen habe der Konzern von der Kursrally der Aurubis-Aktie profitiert, zum anderen habe ein optimistischer Kommentar vom Analysehaus Jefferies europäische Stahl-Aktien auf einen Höhenflug geschickt. Zu guter Letzt würden starke Zahlen von US-Konkurrent Nucor beflügeln.Die Aurubis-Aktie habe am Donnerstag ein neues Allzeithoch markiert. Die starke Nachfrage nach Industriemetallen sowie hohe Schwefelsäurepreise hätten den Vorstand von Europas größter Kupferhütte veranlasst, die Prognose für das operative Vorsteuerergebnis anzuheben. Salzgitter halte knapp 30 Prozent an dem Unternehmen."Die weltweite Nachfrage nach Stahl wird sich 2022 weiter erholen", schreibe Jefferies-Analyst Alan Spence. Stahlhersteller, die wie Salzgitter auch im Handel aktiv seien, könnten besonders von der Preisdynamik profitieren. Die Prognose für das bereinigte Vorsteuerergebnis könnte deshalb noch erhöht werden.Salzgitter habe den jüngsten Rücksetzer gut verkraftet und wieder Kurs auf das Jahreshoch genommen.Wer investiert ist, kann hier vorerst an Bord bleiben, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Salzgitter-Aktie. (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link