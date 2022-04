Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört zu den führenden Stahl- und Technologie-Konzernen in Europa. Die Kernkompetenzen liegen in der Produktion von Walzstahl- und Röhrenerzeugnissen (Flachstahl, Profile, Grobbleche, Spundwände, Bauelemente sowie Tailored Blanks) sowie deren Weiterverarbeitung und Vertrieb. In den Bereichen Profil- und Flachstahl gehört die Salzgitter AG zu den führenden Anbietern in Europa. Ein weiteres wichtiges Segment ist der Sondermaschinen- und Anlagenbau vorrangig zum Abfüllen und Verpacken von Getränken aber auch für die Produktion von Schuhen. Zu den Marken des Konzerns zählen Marken Peiner Träger, Mannesmann oder KHS. Weltweit gehören über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften zum Salzgitter-Konzern. (22.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Nach den deutlichen Gewinnen am Donnerstag zähle der Stahlkonzern Salzgitter auch am Freitag im schwachen Marktumfeld zu den stärksten Aktien am Markt. Grund für die Relative Stärke: Am Donnerstag habe der Konzern nachbörslich einmal mehr die Prognose angehoben. Das Jahreshoch rücke damit wieder näher.Dank anhaltend hoher Stahlpreise sowie einem gestiegenen Gewinnbeitrag der Beteiligung Aurubis habe Salzgitter seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr erhöht. So solle der Vorsteuergewinn 2022 nun auf 750 Millionen bis 900 Millionen Euro steigen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Zuvor habe das Management 600 Millionen bis 750 Millionen Euro in Aussicht gestellt, verglichen mit 706 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei unterstelle Salzgitter Rohstoff- und Energiekosten sowie Stahlpreise auf dem bisherigen Niveau und gehe von einer weiter uneingeschränkten Verfügbarkeit von Erdgas als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Produktion aus.Im ersten Quartal sei das Vorsteuerergebnis vorläufigen Zahlen zufolge von 117 Millionen auf 465 Millionen Euro gestiegen. Damit seien die Markterwartungen "spürbar" übertroffen worden, so Salzgitter. Neben guten Ergebnissen in der Stahlerzeugung und im Handel habe die Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis 62 Millionen Euro zum Ergebnis beigetragen, nach 43 Millionen Euro im Vorjahr. Aurubis habe zuvor bereits dank höherer Kupferpreise die Gewinnaussichten für 2022 erhöht.Der Außenumsatz von Salzgitter habe im ersten Quartal um rund 60 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zugenommen. Weitere Details wolle Salzgitter am 12. Mai veröffentlichen.Investierte Anleger lassen deshalb die Gewinne weiter laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Salzgitter-Aktie. (Analyse vom 22.04.2022)Mit Material von dpa-AFX