Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

24,47 EUR +5,70% (22.02.2021, 15:49)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (22.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden sich die Stahlwerte an der deutschen Börse am Montag wieder von ihrer stärksten Seite präsentieren. So lege Salzgitter erneut rund fünf Prozent zu und klettere auf ein neues 52-Wochen-Hoch, auch der Stahlhändler Klöckner & Co habe im frühen Handel ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Schwung würden optimistische Worte von der Citigroup verleihen.Analyst Ephrem Ravi erwarte für 2021 einen massiven Anstieg des operativen Ergebnisses von bis zu 150 Prozent. In den Kursen sei dies noch nicht angemessen eingepreist. ArcelorMittal könne zudem mit der Rückkehr zu Dividendenausschüttungen ein Vorbild für andere Konzerne sein.Die Stahlbranche scheine das Schlimmste überwunden zu haben. Anziehende Stahlpreise und die Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur nach der Coronakrise würden die Aktienkurse wieder steigen lassen.Spekulative Anleger setzen auf thyssenkrupp und das Comeback des Industriekonzerns; wer auf einen Stahl-Pure-Player setzen will, greift beim Stahlhändler Klöckner & Co zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:24,31 EUR +5,06% (22.02.2021, 15:34)