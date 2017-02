Kursziel

Salzgitter-Aktie

(EUR) Rating

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 45 Buy Goldman Sachs Eugene King 02.02.2017 45 Buy Kepler Cheuvreux Rochus Brauneiser 06.02.2017 - Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 06.02.2017 22 Reduce Commerzbank Ingo-Martin Schachel 06.02.2017 31 Sell Warburg Research Björn Voss 07.02.2017 34 Sell S&P Global Jit Hoong Chan 08.02.2017 - Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 09.02.2017 35,40 Equal-weight Morgan Stanley Alain Gabriel 16.02.2017 40 Outperform RBC Capital Ioannis Masvoulas 20.02.2017 38,50 Hold Baader Bank Christian Obst 21.02.2017 29 Underweight Barclays Vladimir Sergievskiy 22.02.2017 35 Underperform Credit Suisse James Gurry 24.02.2017 37 Buy Berenberg Bank Alessandro Abate 24.02.2017

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

35,301 EUR -0,14% (27.02.2017, 17:51)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) zählt zu den traditionsreichen deutschen Konzernen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der Salzgitter AG liegt auf Stahl und Technologie. Durch nachhaltiges internes und externes Wachstum hat sich Salzgitter zu einem der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas entwickelt - mit einem Außenumsatz in 2015 von rund 9 Mrd. EUR und über 25.000 Mitarbeitern. Das oberste Ziel der Salzgitter AG bleibt auch zukünftig die Eigenständigkeit durch Profitabilität und Wachstum.



Der Konzern umfasst knapp 200 nationale und internationale Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliederte sich seit Anfang 2014 in die Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Energie, Handel und Technologie.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Mitglied des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (27.02.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor Quartalszahlen zu? 22 oder 45 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter wird am 28. Februar die Eckdaten fur das Geschäftsjahr 2016 publizieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, Rochus Brauneiser, in seiner Salzgitter-Aktienanalyse vom 06.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt und den Titel von "hold" auf "buy" heraufgestuft. Das Kursziel wurde von 30,00 auf 45,00 Euro erhöht. Zumindest in H1 sollten Nachrichtenlage und Stimmung positiv bleiben, so der Analyst. Wichtiger Treiber für die Stahlbranche sei dabei eine fortgesetzte Disziplin Chinas bei der Stahlproduktion.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von der Commerzbank. Ingo-Martin Schachel, Aktienanalyst von der Commerzbank, hat die Aktie am 06.02.2017 weiterhin mit dem Rating "reduce" bewertet. Das Kursziel von 22,00 Euro wurde bestätigt. Die Ankündigung von Konzernchef Fuhrmann in der "Börsen-Zeitung", 2017 zum vierten Mal in Folge den Gewinn steigern zu können, sei keine Neuigkeit, so der Analyst. Ein Vorsteuergewinn in dreistelliger Millionenhöhe beim niedersächsischen Konzern sei bereits in den Schätzungen berücksichtigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:35,315 EUR +1,13% (27.02.2017, 17:35)