WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse. (17.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) charttechnisch unter die Lupe.Im vergangenen Jahr hätten die Analysten die Salzgitter-Aktie mehrfach konstruktiv beleuchtet. Als Kernargumente hätten dabei die wieder steigende 38-Monats-Linie (akt. bei 31,05 EUR) sowie die abgeschlossene untere Umkehr gedient. Die Bodenbildung werde durch die äquivalente Weichenstellung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy bestätigt bzw. das bestehende Kaufsignal seitens des trendfolgenden MACD sorge für Rückenwind. Mit dem Bruch des Basisabwärtstrends seit dem Rekordhoch bei gut 150 EUR komme nun ein weiteres konstruktives Signal hinzu. Das Kursziel aus der unteren Umkehr lasse sich auf den Bereich von rund 57 EUR veranschlagen. Danach definiere das Hoch vom Februar 2011 bei 65,64 EUR die nächste Zielmarke. Der Sprung über den o. g. Abwärtstrends gebe Anlegern allerdings auch die Gelegenheit, den Stopp für bestehende Positionen auf dessen Niveau (akt. bei 45,47 EUR) nachzuziehen. Schließlich sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr in den ehemaligen Baissetrend zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2018)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:50,04 EUR -1,18% (16.01.2018, 17:35)49,72 EUR +0,75% (17.01.2018, 09:03)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005