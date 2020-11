Kursziel

Salzgitter-Aktie

(EUR) Rating

Salzgitter-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 11,50 Underweight J.P. Morgan Luke Nelson 03.11.2020 11,00 Reduce Baader Bank Christian Obst 03.11.2020 14,00 Hold Jefferies Alan Spence 03.11.2020 12,70 Equal-weight Morgan Stanley Alain Gabriel 23.09.2020 13,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 17.08.2020

Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

14,00 EUR 0,00% (12.11.2020, 08:01)



Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

13,99 EUR +0,68% (11.11.2020)



ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (12.11.2020/ac/a/nw)







Salzgitter (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,00 oder 11,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Salzgitter-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Salzgitter wird am 13.11.2020 die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2020 bekannt geben. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. November zu entnehmen ist, habe der Stahlkonzern nach einem ersten Blick auf die ersten neun Monate seine Jahresprognose konkretisiert. Der Vorsteuerverlust werde laut vorläufigen Zahlen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen. 2019 habe Salzgitter 253,3 Mio. Euro verloren. Zuvor habe der Konzern einen Vorsteuerverlust im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet.Von Januar bis September habe das Minus bei 224,4 Millionen Euro gelegen. 53,4 Millionen Euro würden dabei auf das Konto der Beteiligung Aurubis gehen. "Nach aktueller Einschätzung dürfte die Talsohle im zweiten und dritten Quartal durchschritten worden sein", so das Unternehmen. Gleichwohl würden die jüngsten Ereignisse zeigen, dass der Pandemieverlauf im In- und Ausland sowie - damit verknüpft - die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage mit hohen Unsicherheiten behaftet geblieben seien.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Salzgitter-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Alan Spence, in einer Analyse vom 03.11.2020 AG nach vorläufigen Neunmonatszahlen das "hold"-Votum mit einem Kursziel von 14,00 Euro bestätigt. Spence habe die Aussagen des Stahlherstellers in einer ersten Reaktion als negativ bewertet.Die niedrigste Kursprognose für die Salzgitter-Aktie kommt von der Baader Bank und liegt bei 11,00 Euro. Analyst Christian Obst hat den Titel in einer Analyse vom 03.11.2020 weiterhin mit dem Rating "reduce" bewertet. Das Kursziel wurde bei 11,00 Euro belassen. Der Vorsteuerverlust habe selbst seine im Vergleich zum Konsens bereits geringen Erwartungen noch übertroffen, so der Analyst. Er bleibe bei seiner negativen Sicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Salzgitter-Aktie?Börsenplätze Salzgitter-Aktie: