Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

218,00 EUR +0,18% (24.11.2020, 17:26)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

259,14 USD +0,58% (24.11.2020, 17:26)



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (24.11.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) auf.Der Wachstumstrend der letzten Jahre habe trotz der Corona-Pandemie von Salesforce.com in Q2 2020/21 bestätigt werden können. Der Software-Hersteller habe Ende August den Ölkonzern ExxonMobil aus dem Dow Jones Industrial verdrängt. Die Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2020/21 habe für einen starken Kursanstieg der Aktie gesorgt. Für die Zukunft sehe Donie den Technologiekonzern gut aufgestellt. Salesforce.com sei Marktführer auf dem stark wachsenden Markt für cloudbasierte CRM-Lösungen und verfüge über eine gesunde Bilanzstruktur.Aufgrund der schon recht teuren Bewertung nimmt Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, die Coverage für die Salesforce.com-Aktie mit einem Kursziel von USD 275,00 und dem Votum "halten" auf. (Analyse vom 24.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Salesforce.com Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: