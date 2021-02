Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Als Anfang Dezember 2020 die Übernahme des Kommunikationssoftware-Spezialisten Slack durch Salesforce.com bekannt geworden sei, habe der Kaufpreis von fast 28 Milliarden Dollar für wenig Begeisterung gesorgt. Die Börsianer hätten den Preis als zu teuer angesehen und die Aktie zehn Prozent in die Tiefe geschickt.Die Experten scheinen jedoch positiver gestimmt zu sein, so Tim Temp von "Der Aktionär". Von 42 in Bloomberg erfassten Analysten würden 35 die Aktie zum Kauf, sechs zum Halten und lediglich einer zum Verkauf empfehlen. Ihr durchschnittliches Kursziel laute 273 Dollar.Die Analysten würden die Übernahme positiv bewerten und das weiterhin starke Wachstum im Kerngeschäft honorieren. Salesforce.com baue seine Marktführer-Position im Softwarebereich für Kundenbeziehungsmanagement, so genannte CRM-Systeme, weiter aus und werde überproportional vom Marktwachstum profitieren. Der Slack-Kauf werde in dem Segment für zusätzliche Synergieeffekte sorgen. Wie groß diese sein würden, bleibe abzuwarten.Salesforce.com sei trotz oder gerade wegen des Zukaufs von Slack weiter auf Wachstumskurs.Die aktuelle Schwächephase können Anleger für einen Einstieg nutzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". Das Kursziel von 273 Dollar sei mittelfristig realistisch. Der Stopp werde unter den stützenden GD200 bei 210 Dollar gesetzt. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link