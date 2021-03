Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (24.03.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und senkt das Kursziel von 260 auf 230 USD.Die Salesforce.com-Aktie habe trotz der positiven Quartalszahlen wiederholt die Kapitalmärkte nicht überzeugen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die teure Übernahme von Slack und die damit gedämpfte Gewinnprognose für das laufende Berichtsjahr würden den Aktienkurs weiterhin belasten. Im Geschäftsjahr 2020/21 werde es darauf ankommen, ob Salesforce.com das Wachstum von Slack beschleunigen könne. Darüber hinaus stünden Technologieaktien derzeit unter Druck, da die Sorge über steigende Zinsen die Märkte belaste.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, reduziert daher das Kursziel von 260 auf 230 USD und stuft die Salesforce.com-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 24.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Salesforce.com Inc.": Keine vorhanden.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: