Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

182,38 EUR -3,98% (26.02.2021, 08:00)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

231,08 USD -3,90% (25.02.2021, 22:10)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe am Donnerstagabend starke Zahlen vorgelegt, die Analysten und Anleger hätten überzeugen können. Der Ausblick auf das Gesamtjahr werde aber den Erwartungen nicht gerecht.Anfang Dezember habe Salesforce.com die Übernahme des Bürokommunikationsdienstes Slack für über 27 Mrd. USD angekündigt. Die Geschäftsführung erwarte, dass der Deal bis Ende des kommenden Quartals (per Ende Juli) abgeschlossen werden könne.Die leicht schwächere Jahresprognose aufgrund der Gewinneinbußen durch die Slack-Übernahme hätten ausgereicht, um den Aktienkurs von Salesforce.com im nachbörslichen Handel um knapp 4% fallen zu lassen. Allerdings wehe derzeit an der Börse wegen der Angst vor steigenden Zinsen für Tech-Werte auch ein etwas rauerer Wind für Salesforce.com und Co. "Der Aktionär" rate: Abwarten und Gewinne vorerst laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: