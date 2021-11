Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (29.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Die Aktie des US-Software-Konzerns Salesforce.com habe im heutigen Handel kräftig zulegen können. Am Abend könnte es noch einmal zusätzlichen Schwung für den Kurs geben. Denn die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Anteilscheine einmal mehr genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis dürfte den Aktionären des SAP-Konkurrenten durchaus gefallen.

So erwarte Analyst Kash Rangan weiterhin eine solide Geschäftsentwicklung. Seiner Ansicht nach sei das allgemeine Nachfrageumfeld intakt. Der Konzern sei gut positioniert, um von der Digitalisierung quer durch alle Branchen und Länder profitieren zu können.

Er belasse die Aktie von Salesforce.com daher kurz vor den morgigen Quartalszahlen weiterhin auf der "Conviction Buy List". Das Kursziel habe er mit 360 US-Dollar (umgerechnet 319 Euro) bestätigt. SAP-Konkurrenten steht weiterhin auf der Empfehlungsliste, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 29.11.2021)