NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

140,64 USD +10,27% (28.11.2018, 22:01)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (29.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Salesforce.com seien stark ausgefallen, doch die Aussagen von CEO Marc Benioff seien noch stärker gewesen. Sie hätten allen Aktien aus dem Bereich Unternehmenssoftware einen kräftigen Kursschub gegeben. Salesforce.com bleibe auch in Zeiten eines volatilen Technologiemarktes eine sichere Bank für Anleger. Solange sich Unternehmen in der digitalen Transformation befinden würden, würden sich langfristige Wachstumschancen bieten. Prognose für das Q4, Langfrist-Ausblick und Aussagen des CEO würden Anlegern versichern, dass dieser Trend intakt sei. "Der Aktionär" empfehle hier klar: Dabeibleiben oder je nach Cash-Situation und Depotdiversifizierung sogar nachzukaufen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:123,00 Euro -0,59% (29.11.2018, 12:48)