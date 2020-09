Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

276,69 USD -1,62% (02.09.2020)



US79466L3024



A0B87V



FOO



CRM



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (03.09.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com: In der Cloud ganz stark - AktienanalyseVor mehr als vier Jahren, in ZJ 18.2015, haben wir die Salesforce-Aktie (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) aufgrund von Übernahmegerüchten unter die Lupe genommen - ein Volltreffer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Habe eine Aktie damals circa 70 Dollar gekostet, müssten heute knapp 277 Dollar für die Papiere des Cloud-Spezialisten hingelegt werden - ein Plus von 295 Prozent. Der jüngste Kursschub gehe auf herausragende Quartalszahlen des Cloud-Anbieters zurück. Der SAP-Rivale profitiere in der Corona-Krise von einer robusten Nachfrage von Unternehmenskunden nach seiner Software. Im vergangenen Jahresviertel sei der Umsatz um 29 Prozent auf 5,15 Mrd. Dollar gestiegen - deutlich mehr als Analysten erwartet hätten. Der Quartalsgewinn sei auch dank einer Steuergutschrift von 91 Mio. auf gut 2,6 Mrd. Dollar gestiegen."Es erfüllt mich mit Demut, dass Salesforce eines der besten Quartale der Firmengeschichte hinter sich hat, obwohl mehrere Krisen unsere Gesellschaften auf der ganzen Welt deutlich belastet haben", habe CEO Marc Benioff die Zahlen kommentiert. Die Jahresprognose für den Umsatz habe Salesforce von zuvor rund 20 Mrd. Dollar auf bis zu 20,8 Mrd. angehoben. Die ursprüngliche Prognose von bis zu 21,1 Mrd. Dollar habe das Unternehmen wegen der ungewissen Lage in der Pandemie nach dem ersten Quartal gesenkt. Der Gewinn je Aktie solle im laufenden Geschäftsjahr nun sogar eine Bandbreite zwischen 3,12 und 3,14 Dollar erreichen. Im Zuge der Krise sei Salesforce nach dem ersten Quartal von leichten Verlusten im Gesamtjahr ausgegangen.Anleger hätten euphorisch auf die Zahlen reagiert: Die Aktie sei um 28 Prozent nach oben geschnellt. Natürlich bedeute der Anstieg auf in der Spitze knapp 285 Dollar einen neuen Rekord. Auch Marktbeobachter hätten sich von den Salesforce-Zahlen angetan gezeigt. Laut Brent Thill vom Analysehaus Jefferies hätten die starken Resultate des Softwarespezialisten die Erwartungen übertroffen. Dazu kämen der angehobene Umsatzausblick für das kommende Jahr und die immer noch attraktive Bewertung der Aktie. Thill habe daher sein Kursziel für die Papiere von 235 Dollar auf 285 Dollar erhöht und sei bei einer Kaufempfehlung geblieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: