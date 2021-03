NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (02.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Salesforce.com-Aktie sei gestern unter den schlechtesten Performern im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) gewesen. Das Unternehmen habe zuletzt nicht ganz überzeugende Zahlen gemeldet. Der Aktienprofi finde sie zwar gar nicht schlecht, aber der Markt interpretiere sie anders: Wenn da irgendwo ein Haar in der Suppe sei, dann würden die Sachen sofort abverkauft. Die Bewertung ist dabei völlig in Ordnung, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Salesforce.com-Aktie. (Analyse vom 02.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:181,36 EUR +0,45% (02.03.2021, 14:58)