Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der Cloud-Spezialist habe gestern seine Zahlen zum dritten Quartal bekannt gegeben. Zwar sei der Umsatz gesteigert worden, dennoch habe Salesforce.com einen Verlust von 109 Mio. USD verbuchen müssen. Wichtigster Wachstumstreiber sei in Q3 der größte Geschäftsbereich "Subscription and Support" gewesen.Beim Umsatzausblick auf das erste Quartal des kommenden Geschäftsjahres habe der Konzern aber enttäuscht. Wie der CFO Mark Hawkins auf der "Dreamforce conference" im November allerdings verkündet habe, wolle man bis 2024 seine Größe verdoppeln und einen Umsatz zwischen 34 und 35 Mrd. USD erwirtschaften. Da sich die Wachstumsraten im Kerngeschäft ("Sales Cloud Business") langsam abschwächen würden, versuche Salesforce.com durch Übernahmen weiter in neue Märkte zu expandieren.Der nachbörsliche Kursrutsch dürfte wohl zum größten Teil auf die sehr hohen Erwartungen der Marktteilnehmer zurückzuführen sein. Die Pläne des Salesforce.com-Managements für die nächsten Jahre seien durchaus sportlich. Um sie zu erreichen, sollte aber zuerst die Integration der neu erworbenen Unternehmen gelingen. Auch wenn der Ausblick etwas verhaltener ausgefallen sei, gebe es für investierte Anleger keinen Grund, sich von der Salesforce.com-Aktie zu trennen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2019)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: