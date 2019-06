NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

150,81 USD +3,94% (04.06.2019, 22:02)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (05.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Der US-amerikanische Cloud-Riese habe Anlegern gestern einen Einblick in seine Bücher gewährt. Sowohl das Zahlenwerk als auch die Prognose hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders wichtig für Anleger: Der Ausblick habe gestimmt.Seit Ende April sei der Kurs von Salesforce.com deutlich unter Druck gekommen. Im Zuge der Zahlen habe es die Aktie aber geschafft, die wichtige 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Damit habe das Papier ein Kaufsignal generiert. Trotz eines schwierigen Marktumfelds dürfte das Aufwärtsmomentum bei der Salesforce.com-Aktie weiter anhalten. "Der Aktionär" sehe Salesforce.com langfristig als einen der stärksten Akteure am Cloud-Markt, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:140,44 Euro +4,87% (05.06.2019, 12:42)