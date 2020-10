NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (27.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview "Der Aktionär TV" die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die Schere bei der Kursentwicklung der Aktien von Salesforce.com und SAP gehe immer mehr auseinander. Der US-Konkurrent habe SAP bei Business Software längst überholt und sei mittlerweile Marktführer in diesem Bereich. Salesforce.com nehme SAP Kunden weg - v.a. die Neukunden, weil das US-Unternehmen voll auf die Cloud setze. Hier habe SAP noch Nachholpotenzial und das spiegele sich auch im Aktienkurs des deutschen Software-Konzerns wider. Wer im Bussines-Software-Bereich investieren wolle, sollte lieber auf Salesforce.com als auf SAP setzen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.10.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Salesforce.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:207,30 EUR +1,20% (27.10.2020, 13:24)